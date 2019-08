Danimarca: bimbi abusati in case famiglia

13 AGO – La premier danese Mette Frederiksen ha chiesto ufficialmente scusa alle centinaia di vittime di abusi compiuti in 19 case famiglia statali dal 1945 al 1976. Lo riporta la Bbc.

Si tratta di uno dei più grandi scandali nella storia della Danimarca e per anni attivisti e vittime hanno chiesto allo stato di ammettere le sue colpe. Per 32 anni i bambini ospiti di tante case famiglia in tutto il Paese furono picchiati e abusati sessualmente.

La premier socialdemocratica ha ospitato oggi nella sua residenza di Marienborg decine di vittime. Molti erano commossi, in lacrime. “Queste scuse per noi valgono tantissimo”, ha detto uno di loro, Arne Roel Jorgensen, oggi 68enne, la vita rovinata dai tanti abusi subiti.