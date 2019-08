Renzi contro Salvini: al Viminale sta per arrivare un ministro, non un fannullone

“Salvini mi attacca anche oggi perché ha paura di noi. E propone soluzioni che già doveva aver approvato quattordici mesi fa “al primo consiglio dei ministri”.

Flat Tax al 15%, pace fiscale, riduzione delle tasse sulla casa. Nel frattempo a Roma si spara e si muore nei parchi pubblici e il Ministro tace. Anzi, Capitan Fracassa non reagisce: si fa solo un altro mojito. Goditelo, omonimo. Goditelo che tra poco avrai un sacco di tempo libero in più. E al Viminale arriverà un Ministro, non più un fannullone.”

Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.