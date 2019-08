Devasta auto senza motivo poi si accascia al suolo e muore

Pregnana Milanese – Devasta le auto parcheggiate senza motivo poi si accascia al suolo e muore. Un pomeriggio di follia è finito in modo tragico a Pregnana Milanese dove un uomo di 37 anni è morto in seguito ad un vero e proprio raptus. L’uomo, di origini marocchine ma regolare in Italia, si sarebbe presentato al bancone di un hotel di via Nazario Sauro già in forte stato di agitazione. Dopo aver comprato un succo di frutta (che non ha bevuto) è uscito in strada e senza un’apparente ragione ha iniziato a danneggiare alcune auto parcheggiate. Infine si è accasciato al suolo.

Devasta le auto, poi si accascia al suolo: inutili i soccorsi – – I soccorritori sono arrivati pochi istanti dopo con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato soccorso e accompagnato d’urgenza all’ospedale di Rho ma era già in arresto cardiocircolatorio. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Non è chiaro cosa abbia determinato il decesso, maggiori dettagli emergeranno in seguito all’autopsia che è stata disposta dal tribunale.