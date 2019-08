Fugge a posto di blocco e sperona i Cc, arrestato albanese

Bologna – Non si ferma all’alt, inseguimento a Bazzano. Ieri pomeriggio verso le 15.30, i Carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato un uomo di origini albanesi a conclusione di un lungo inseguimento in auto. L’uomo, alla guida di una Passat, ha forzato un posto di controllo lungo la via Provinciale di Bazzano, fingendo di fermarsi all’alt imposto, per poi ripartire a gran velocità in direzione Crespellano, effettuando manovre e sorpassi pericolosi.

I militari si sono messi all’inseguimento coadiuvati da altre pattuglie giunte in rinforzo e, dopo averlo raggiunto dopo circa 20 km di inseguimento, l’automobilista li ha speronati effettuando manovre diversive, tentando subito dopo di fuggire a piedi. Ciononostante, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo.