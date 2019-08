Bonafede: “abbiamo saputo contenere Matteo Salvini”

Condividi

A In Onda, il programma di approfondimento politico su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, nella puntata di venerdì 9 agosto l’ospite d’onore era Alfonso Bonafede, ministro grillino della Giustizia, il quale ha mostrato in studio tutta la sua inadeguatezza. Spettacolare, in particolare, il passaggio in cui è riuscito ad affermare: “Noi abbiamo saputo contenere Matteo Salvini”. Una farneticazione, tanto che Luca Telese, per certo non ostile al M5s, non ha potuto trattenersi e con tono severo ha replicato: “In che modo lo avreste contenuto? In un anno di governo è passato dal 17% delle politiche al 34% delle Europee”.

Evidente l’imbarazzo di Bonafede, che dimostra in modo lampante di essere uno lì per caso: “Sì, sì, ma adesso vedremo i voti alle prossime elezioni”. E ancora Telese: “Ma come! Li abbiamo appena visti, 34% alle Europee”. Cala il sipario. liberoquotidiano.it