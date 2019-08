Meluzzi: “Chiesa ridotta a una ONG sorosiana”

Condividi



Papa Re Bergoglio (che è un capo di stato straniero, ndr) decide anche per l’Italia. Chi non la pensa come lui è come Hitler. I paesi poco abitati dell’Italia rurale non devono essere ripopolati da coppie, famiglie e bambini, bensì da invasori afroislamici non voluti e non richiesti. Bisogna difendere la Patria dalle ingerenze straniere.

È un momento troppo delicato della storia della Patria italiana perché leader nazionali come Salvini e Meloni possano tollerare queste interferenze vaticane sulla sovranità e laicità dello Stato. La Chiesa ridotta a un ONG sorosiana con grande dolore dei veri Cristiani e di quella parte della gerarchia ancora ancorata alla vera fede. Che Maria Santa Vergine Madre protegga l’Italia e la vera Chiesa!