”Cibo non buono”, minorenne tunisino minaccia educatrice con un’ascia

foto archivio

I fatti si sono verificati il 5 agosto. Un ragazzo tunisino, non gradendo il pasto ricevuto, ha prima inveito contro gli addetti della struttura di accoglienza lanciando loro contro piatti, bicchieri e posate. Poi ha minacciato un’educatrice con un’ascia. Il giovane, che dopo i fatti si era allontanato dalla struttura su una bicicletta, è stato immediatamente rintracciato dagli agenti della polizia ferroviaria nelle vicinanze del luogo di dimora.

Come scrive il giornale locale latinaquotidiano.it, il diciassettenne è accusato di numerosi reati contro il patrimonio, nonché di sequestro di persona e minacce aggravate ai danni di un’educatrice di un centro di accoglienza per minori situato in provincia di Latina. Le indagini, condotte dagli agenti della Polfer per il Lazio, sono partite da una serie di furti avvenuti a bordo dei treni della tratta Roma – Nettuno.