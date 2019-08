Volpi: “F-35 sono strumento di alleanza storica con gli USA”

Difesa: VOLPI, F-35 sono sviluppo tecnologico-militare e rafforzamento legame euro-atlantico Roma, 08 ago – (Nova) – “Gli F-35 non sono solo uno strumento militare ma anche una forma di ancoraggio, anche di prospettiva, ad un’alleanza storica con gli Stati Uniti.”

Lo afferma in una nota il sottosegretario, Raffaele VOLPI, esprimendo dubbi in merito alle incertezze sulla trattazione del dossier F-35.

“Da un punto di vista industriale scelte positive verso la nuova piattaforma omnifunzionale consentirebbero di rafforzare ed aumentare le opportunita’ produttive di Cameri e individuare ulteriori sviluppi industriali e tecnologici da portare in Italia. La vicenda degli F-35 non deve essere vissuta come un problema ma come una grande opportunita’ politica e di sviluppo“, conclude VOLPI. (Com)