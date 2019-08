Renzi lancia raccolta firme ”per non eliminare gli 80 euro”

Condividi

“Eliminare gli 80€ sarebbe una follia. Tre iscritti ai Comitati hanno proposto come #AzioneCivile una petizione per mantenere questa misura. Penso che in Italia vadano alzati gli stipendi, non le tasse. Quindi vi invito a firmarla”.

Lo scrive su twitter l’ex premier Matteo Renzi.