Bologna: Orfini contro lo sgombero del centro sociale, “fermate lo show”

Sgombero Xm24, le reazioni della politica, Salvini; ‘Ruspe democratiche’, Orfini (Pd): ‘Fermate questo show’. “Ancora uno sgombero, le ruspe, i blindati. Non può essere questa la soluzione. Si interrompa questo show e riprenda il dialogo”. Cosi’ su Twitter Matteo Orfini, deputato Pd, in merito allo sgombero del centro sociale Xm24 in corso a Bologna. Il pronunciamento del parlamentare fa da controcanto a quello di Matteo Salvini, che invece sui social parla di ‘democratiche Ruspe’ e annota: “La musica è cambiata”, rivendicando: “Grazie ai decreti Sicurezza abbiamo previsto interventi più incisivi contro le occupazioni illegali e pene più severe per chi aggredisce le Forze dell’ordine”

Polemiche da sinistra invece, in ambito locale da Coalizione Civica, che ammonisce ironizzando: “Complimenti all’amministrazione per questo insensato atto di forza, che vede anche l’impiego di una ruspa (!), tanto perché sia chiaro l’immaginario di riferimento e quale idea di città abbia vinto, oggi”.