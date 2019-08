Fondi Lega, richiesta del Pg: “Condannare Bossi e Belsito”

Condividi

Confermare le condanne all’ex leader della Lega Umberto Bossi e all’ex tesoriere Francesco Belsito e nuovo processo per i tre ex revisori dei conti Stefano Aldovisi, Antonio Turci e Diego Sanavio. E quanto chiede il sostituto procuratore generale della Cassazione, Marco Dall’Olio, nel corso dell’udienza che si svolge alla sezione feriale della Suprema Corte.

Il caso è quello della presunta maxi truffa ai danni dello Stato, ovvero quello per cui sono scattati i sequestri per i 49 milioni di euro dopo la condanna a Genova di Bossi, Belsito e tre ex revisori dei conti della Lega Nord, Stefano Aldovisi, Antonio Turci e Diego Sanavio (per loro tre derubricato il reato di truffa in un reato minore) per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010.