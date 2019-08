Faraone (Pd): “spostare l’opposizione nelle piazze”

“Ieri è stata una giornata veramente dura, da un punto di vista politico, ma sopratutto umano. Abbiamo fatto una durissima opposizione, non è servita. Il truce Salvini ha vinto. Ora l’opposizione va spostata nelle piazze, per strada, tra i cittadini. In parlamento faremo tutto ciò che sarà possibile, serve però costruire una grande mobilitazione nel silenzio di quei professori ed intellettuali, che, per molto meno, hanno gridato alla democrazia in pericolo quando noi eravamo al governo e agivamo nel pieno rispetto della Costituzione e dei diritti umani. La giornata di ieri ha rappresentato uno spartiacque per la nostra democrazia e devo dire che mi ha segnato molto umanamente, nessuna rassegnazione, ma opposizione ancora più dura.”

Lo scrive Davide Faraone (Pd) su Facebook.