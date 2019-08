Tunisino espulso si finge minorenne per rientrare in Italia

Probabilmente, sapeva che il trattamento riservato in Italia ai minori stranieri è particolarmente privilegiato, confrontato a quello della vicina Francia, più volte balzata agli onori della cronaca per aver respinto ragazzini e madri con il loro bambini. Così un tunisino di 24 anni si è finto minorenne a un controllo della polizia di Ventimiglia, in provincia di Imperia, sperando di farla franca. Peccato, però, che da un controllo ai terminali sia risultato già espulso dall’Italia. Per lui sono scattate le manette e al processo per direttissima è stato condannato, in primo grado, a 8 mesi di reclusione.

Tutto ha avuto inizio da un normale controllo in Largo Torino, il crocevia più trafficato della città, dove ci sono le principali arterie di collegamento con la Francia. Alla vista dei due giovani nordafricani che si incamminano verso il centro, gli agenti del vicino commissariato decidono di effettuare un controllo. Alla richiesta dei documenti i due ragazzi, dicono di non avere nulla: né il passaporto, né il permesso di soggiorno. Quindi, affermano di essere entrambi del 2003.