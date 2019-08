Figli sottratti, ”una Commissione non per denunciare ma per insabbiare”

Condividi

Il prof Alessandro Meluzzi commenta la decisione dell’Emilia Romagna dove, per la Commissione d’inchiesta sugli affidi illeciti, il Pd si è nominato alla presidenza, escludendo il centrodestra.

“Un tentativo di fare una commissione non per denunciare e rivelare, ma insabbiare”. Ascoltate Meluzzi sulla recente nomina di una commissione d’inchiesta in Emilia Romagna sui presunti affidi illeciti di Bibbiano. Uno scandalo nello scandalo, che vergogna”