Caricò la moglie in macchina e le diede fuoco, in semilibertà dopo 6 anni

Aveva stretto le mani sul collo della moglie, poi l’aveva caricata in macchina e dopo aver simulato un incidente, le aveva dato fuoco. Ieri, Andrea Loro ha ottenuto la semilibertà. A sei anni dal tentato omicidio di Matilde Ardia, la madre dei suoi due figli che riuscì miracolosamente a salvarsi, il quarantenne di Loria, in provincia di Treviso, che termina di scontare la pena nel 2023 in virtù dei tredici anni di condanna, può già lasciare il carcere per cominciare un lavoro.

«Il condannato ha mantenuto condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività» scrive il tribunale di Sorveglianza di Venezia accordando la scarcerazione e la misura della semilibertà.

La reazione dell'ex moglie è stata di rabbia e sconforto. «Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre. Lo dico per me, ma credo di dirlo a nome di tante altre vittime: l'Italia sta precipitando nel Medioevo».