Londra violenta: campagna contro i reati all’arma bianca

di Euronews

Persino i rapper si sono uniti alla polizia nella lotta alla criminalità a Londra. In particolare è aumentato l’uso del coltello come arma per le vie della capitale britannica. Per questo i Ragga Twins hanno offerto la loro voce per una campagna che si chiama “Binning lives saves lives”, ovvero: butta il coltello salva vite. “Andiamo in giro per raccogliere i coltelli dalla strada, metterli fuori dalla circolazione, fuori dalla portata di mano. Andiamo in giro per informare la popolazione sulla pericolosità di possedere e portare dei coltelli con sé.”