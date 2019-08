“Elder prenotò una matrimoniale per due ma arrivò solo”

(Gabriel era arrivato nella Capitale prima dell’amico per salutare alcuni parenti. Il padre Fabrizio Natale è consulente finanziario e la madre Heidi è agente immobiliare della Golden Gate Sotheby’s: i genitori sono separati. Gabriel era stato già in Italia e aveva trascorso vacanze al mare a Fregene dove, quando era piccolo, il nonno era presidente di una società di vela. )







“Alle 15.30 (del 24 luglio, ndr) ho eseguito il check-in di Elder Finnegan Lee. Ricordo – racconta, sentito a sommarie informazioni il 26 luglio scorso – che la prenotazione della camera prevedeva l’arrivo di due persone e, non vedendo la seconda, gli ho chiesto se dovevamo confermare la presenza dell’altro, col suo stesso cognome, inserito nella prenotazione. Elder mi riferiva che non sarebbe giunta l’altra persona e che quindi solo lui avrebbe soggiornato presso la nostra struttura. Ho scannerizzato come da procedura il suo documento, attivato un unico badge di accesso della camera 109 e segnalato sul sistema il mancato arrivo della seconda persona”.

Ma non è finita: “Ieri (il 25 luglio, ndr), precisamente alle 10.30 di mattina, ho notato il signor Elder conversare all’interno della hall con altri due soggetti, di cui uno con la pelle nera. Non sono però in grado di poter dare una descrizione né tantomeno riconoscerli. Ricordo che è stato solo un attimo e preciso che dopo quell’occasione non ho più incrociato Elder, né tantomeno le altre due persone. Tenuto conto che la camera 109 è una matrimoniale, non escludo che il signor Elder abbia fatto accedere, in maniera abusiva, una seconda persona, che rimaneva sconosciuta alla struttura ricettiva“. adnkronos