Milano, aggredisce due agenti: pena sospesa perché ”richiedente asilo”

Il Tribunale di Monza lo ha condannato per direttissima a un anno ma gli ha concesso le attenuanti generiche in virtù “delle sue precarie condizioni di vita, in quanto in attesa del riconoscimento dell’asilo politico“. Sindacato di polizia: “Siamo basiti”

Un nigeriano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver aggredito e minacciato di morte due agenti, intervenuti in strada a Sesto San Giovanni (Milano) su richiesta di tre donne nordafricane, a loro volta vittime di aggressione da parte dell’uomo e di altri cinque connazionali. Il 29enne aveva con sé 40 grammi di marijuana. Il Tribunale di Monza lo ha condannato per direttissima a un anno con pena sospesa, concedendogli le attenuanti generiche in virtù “delle sue precarie condizioni di vita, in quanto in attesa del riconoscimento dell’asilo politico”.

I due agenti coinvolti hanno riportato lesioni a una gamba e un braccio con prognosi di dieci giorni.