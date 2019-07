Libro di Trump Jr: ”Come la sinistra prospera sull’odio”

Condividi

NEW YORK, 29 LUG – Donald Trump Jr diventa scrittore. L’opera prima del figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti sarà in libreria dal 5 novembre e sarà intitolata “How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us’ (Come la sinistra prospera sull’odio e ci vuole azzittire).

Il libro sarà in vendita ad un anno dalle elezioni presidenziali americane, e Trump vi descrive i ‘trucchi’ che la sinistra usa – a suo giudizio – per calunniare i conservatori e spingerli fuori dalla discussione pubblica. “Questo è un libro – ha twittato lo stesso Donald Trump jr – che le elite della sinistra non leggeranno”.