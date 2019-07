Riforma giustizia, Bonafede: ”ce la chiedono gli investitori stranieri”

“Porteremo questa settimana in Consiglio dei ministri” la riforma della giustizia perché “non si può più aspettare. Abbiamo fatto investimenti con un piano assunzioni per 8.000 unità e avviato un concorso per funzionari che non si faceva da vent’ anni. Bloccare una riforma che riduce i tempi della giustizia civile e penale significa bloccare l’ economia italiana, e questo non è tollerabile. Ce lo chiedono i cittadini italiani e gli investitori stranieri (i famigerati MERCATI, ndr), che guardano alle classifiche internazionali in cui siamo fanalino di coda; penso ad esempio al recupero crediti“.

Lo spiega il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un’intervista al Corriere della Sera.