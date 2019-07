Carabiniere ucciso, comincia la vittimizzazione del presunto assassino

I pm della Capitale sono in attesa di un’informativa in relazione alla foto scattata dopo il fermo in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega, bendato e con le mani legate dietro la schiena. Quando arrivera’ l’informativa a piazzale Clodio, la procura aprira’ un’inchiesta. Sulla vicenda i carabinieri hanno gia’ avviato un’indagine interna.

La fotografia, di cui non si conosce l’autenticità e la provenienza, avrebbe fatto scattare accertamenti da parte dell’Arma dei carabinieri che, qualora l’immagine dovesse risultare vera, è pronta a prendere provvedimenti nei confronti di chi quella benda ha posto durante l’interrogatorio. Richiesti chiarimenti agli organi investigativi, non hanno voluto commentare.