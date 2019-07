MORIRE PER….. ???

Polizia Nuova Forza Democratica – Segreteria Nazionale – COMUNICATO STAMPA

Ancora un morto ammazzato, ancora una famiglia distrutta, ancora dolore che si aggiunge a dolore.

Ma nessuno fa niente, a cominciare da una Giustizia ormai alla deriva, ad un Governo che non riesce ancora a decidere di aumentare di tre volte le pene minime edittali per la certezza della pena.

Poche divise per strada abbandonate da tutti e per tutto, ma usate da tutti e per tutto, oggi per un cane, domani per un corteo, dopodomani da…. questo da 20 anni…

Torture su torture subìte in continuo per uno stipendio da fame.

Uno stipendio ridicolo e da fame che ti fa pagare a stento il mutuo, perché se paghi il mutuo o sei in affitto…. sei già indebitato…

Poi se accade qualcosa mentre sei di servizio sai che sei solo, nessuno mai ti aiuterà se non il collega che lavora in strada e veste una divisa.

Se ti accade qualcosa sei abbandonato anche dai tuoi vertici che, da manager chiusi in una stanza per ore ed ore, analizzano quel che è accaduto vivendo fuori della realtà ed ecco i calvari giudiziari e le sanzioni disciplinari a raffica… se ti capita qualcosa ti massacrano quelli che guadagnano stipendi da favola e vivono la professione richiusi in una stanza!!!

Mentre chi rischia la vita per strada anzichè dargli uno stipendio dignitoso e il giusto Riordino gli danno dei gradi che si scollano … ma si scollano perché rappresentano quel che è la Polizia di Stato…. chi dirige vive bene, perchè non rischia nulla, vive sereno ed ha le tasche piene di soldi, ma sono i soldi che hanno tolto a chi rischia la vita in strada.

Si toglie ai tanti per privilegiare i pochi.

Poi muori e vicino ti trovi chi rischia come te la vita in strada… il poliziotto della volante, il carabiniere della gazzella, il finanziere …un vituperato, un defreaudato, un torturato, un abbandonato come te perché il manager, quello che ha le tasche piene dei soldi di chi rischia la vita, ti fa la passerella di circostanza e per lui la vita continua… in attesa che un’altra divisa muoia… tanto lo sa che accadrà ma che importa… a lui cosa puo’ importare se una divisa muore… avanti un altro…

Oggi chi rischia la vita per strada per aiutare gli altri… rispetta il suo giuramento… forse è meglio che tutti, a cominciare dai SUPER VERTICI MANAGERIALI, quelli con le tasche traboccanti dei soldi di chi rischia di morire… RIFACCIANO QUEL GIURAMENTO !!!

Napoli, 26 luglio 2019 la Segreteria Nazionale