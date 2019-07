Boldrini contro il Decreto Sicurezza: “è inutile e dannoso”

Boldrini disperata per le multe alle Ong, che sono il braccio operativo dell’ONU, critica il Decreto sicurezza. “E’ anticostituzionale, va contro accordi internazionali, è inutile e dannoso”. Laura Boldrini, nella stampa della Camera dei Deputati, conferma il suo no al decreto.

E ancora: “La vera emergenza del nostro Paese non sono le poche decine di migranti che arrivano, ma i nostri connazionali che se ne vanno all’estero per risiedere e lavorare in altri Paesi”.