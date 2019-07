Uomini con reggiseno e donne senza, “per solidarietà a Rackete”

Tutte con Carola Rackete senza reggiseno. La singolare manifestazione, indetta da due ragazze di Torino, è stata lanciata per dimostrare solidarietà alla capitana. Sabato 27 luglio le due promotrici, Nicoletta Nobile e Giulia Trivero, invitano tutte le donne a uscire di casa senza il capo intimo per rivendicare il diritto delle donne di vestirsi come vogliono. E senza reggiseno ad andare in negozio, al parco, in ufficio.

Carola era finita nel mirino infatti anche per essere andata in Procura senza reggiseno. E le due ragazze hanno preso spunto da questo dettaglio per lanciare la loro provocazione. “La protesta nasce con ironia ma l’obiettivo non è poi così leggero – dicono a Repubblica le due ideatrici della giornata -. Scandalizzandoci per la capitana senza reggiseno si punta a distrarre l’attenzione dai veri contenuti, demonizzando al tempo stesso il corpo femminile”.