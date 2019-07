Riace: Lucano prestava i soldi dei migranti agli amici in cambio di voti

Condividi

Mimmo Lucano, la banca di Riace. Viene descritto così l’ex sindaco dell’accoglienza nelle carte della procura di Locri. Soldi pubblici destinati ai migranti dati in prestito ad amici e conoscenti in cambio di voti e favoritismi. È questa l’accusa scritta nera su bianco tra le 983 pagine dell’inchiesta “Xenia”. “Mimì” ordinava alla sua fida collaboratrice Cosimina Ierinò di pagare “il fornitore Gervasi Alberto, titolare di un alimentari in Riace, senza che ci fosse una reale operazione commerciale.” Il bottegaio in questione è il padre dell’ex Vicesindaco di Riace, Giuseppe Gervasi. È a lui che Mimmo Lucano consegna un libretto degli assegni in bianco. Libretto intestato all’associazione Città Futura, diretta da Antonio Capone ma, di fatto, gestita da Mimmo Lucano. Era lui il presidente. Era lui a gestire tutto. Capone era solo un prestanome. Bisognava mantenere gli equilibri politici se si voleva continuare a regnare a Riace per i prossimi anni.

L’accoglienza fruttava e anche tanto e, una nuova amministrazione, magari leghista, avrebbe creato non pochi problemi a Mimmo Lucano e a tutte le associazioni di Riace. Avrebbe potuto interrompere il business messo in piedi nella città dei Bronzi. Mettere fine a tutto. I migranti erano tanti, come si soldi che, nel piccolo paese della Calabria, arrivavano in grande quantità. Milioni di euro l’anno. Milioni che, secondo l’accusa, venivano spesi con leggerezza. Spesi non per le esigenze degli ospiti degli Sprar e dei Cas, ma per meri scopi personali. Giuseppe Gervasi, ai tempi vicesindaco di Riace, mette pressioni a “Mimì U’Curdu”.