Il Pd deposita mozione di sfiducia a Salvini

Lega: Renzi, Pd ha perso tempo sulla sfiducia a Salvini – “Sulla mozione di sfiducia individuale contro Matteo Salvini abbiamo perso tempo, dovevamo farla una settimana fa e oggi doveva essere il giorno della sfiducia in Aula”. Lo dice Matteo Renzi parlando con i cronisti a Palazzo Madama dopo l’intervento del presidente Conte sulla questione Lega-Russia.

“Avremmo messo plasticamente all’angolo la Lega il Movimento 5 stelle, e il Pd sarebbe stato l’unico partito a rappresentare tutti i cittadini che non si riconoscono in Salvini“, aggiunge. La mozione e’ stata annunciata questo pomeriggio in Aula dal capogruppo Andrea Marcucci.