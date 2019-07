Scandalo affidi, Marattin: “Zingaretti difenda la dignità del Pd”

“Se Di Maio dice che il mio partito “usa l’elettroshock sui bambini per venderseli”, io non mi accontento di una nota stampa della vicesegretaria. Voglio che il segretario difenda la dignità sua e del partito che rappresenta. Altrimenti non so proprio che stiamo facendo, qui.”

Lo scrive su Twitter Luigi Marattin