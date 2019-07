Risoluzione Hong Kong, Cina contro la UE: “ignoranza e pregiudizio”

Condividi

Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione in cui si chiede alle autorità di Hong Kong di ritirare definitivamente la controversa legge sull’estradizione che, secondo l’Europarlamento, darebbe a Pechino un’arma per arrestare i dissidenti ospitati nell’ex colonia britannica. La risoluzione, presentata Da 85 europarlamentari, è stata bollata da Pechino come frutto di “ignoranza e pregiudizio”. Anche perché condanna “con forza la costante e crescente interferenza della Cina negli affari interni di Hong Kong”.

Le manifestazioni contro la legge hanno portato in piazza, nel territorio semi-autonomo, milioni di persone, tanto che la Chief Executive Carrie Lam ha dovuto sospenderne l’iter e ha dichiarato che la legge è morta.Gli europarlamentari chiedono che siano rilasciate le persone arrestate per aver manifestato e che le accuse contro di loro siano fatte cadere. Inoltre chiedono un’indagine indipendente che faccia luce sull’uso della forza da parte della polizia contro i dimostranti. Chiede inoltre alle autorità di Hong Kong e della Cina il rispetto dei diritti umani e civili.