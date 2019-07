L’ultimo delirio: “il Re Leone è fascista”

di Francesco Maria Del Vigo – – Zampa destra tesa verso il cielo con stentoreo e virile – pardon animale – gesto. Camerata Simba! Presente. Sì, avete capito bene, il Re leone è fascista. Lo ha scritto il Washington Post. Anche se a questo punto avrebbero potuto chiamarlo direttamente il Duce Leone. Giusto per essere chiari.

Qualche giorno fa il prestigioso quotidiano americano ha pubblicato un editoriale che non lascia dubbi: il remake del celebre cartone animato della Disney, non è nient’altro che una larvata metafora della società fascista. «Il film – scrive Dan Hassler-Forest, docente all’università di Utrecht – presenta una visione del mondo seducente in cui il potere assoluto non viene messo in discussione e il debole e il vulnerabile sono fondamentalmente inferiori. In altre parole: Il Re Leone ci offre un’ideologia fascista scritta a lettere cubitali, e non c’è una via d’uscita ovvia per il remake».