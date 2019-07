Spaccio di droga a scuola, 35 ragazzini denunciati

Un blitz antidroga, compiuto due giorni fa dai carabinieri di Venezia in una scuola media superiore di Portogruaro, si è concluso con una scoperta singolare. Accompagnati da un cane antidroga, i militari sono entrati nel liceo per uno dei due controlli settimanali organizzati dalla prefettura con l’operazione “Scuole sicure”. Come riportato da affaritaliani.it, i carabinieri […]

BOLOGNA, 11 MAR – “Fuori gli sbirri dalla scuola”. E’ lo striscione apparso in mattinata in via Broccaindosso in centro a Bologna, davanti al’ingresso di una succursale della scuola superiore ‘Laura Bassi’. Davanti alla porta c’era una catena con un lucchetto, a serrare simbolicamente l’accesso. Martedì nella scuola c’erano stati controlli antidroga da parte […]