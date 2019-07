Commissione UE, una presidenza targata Bilderberg

Condividi

“La gran parte dei mass-media – dichiara l’On. Mario BORGHEZIO – ha voluto far passare in sordina l’appartenenza della neo-eletta Presidente della Commissione Europea al potentissimo Bilderberg Club che, come è ormai noto, riunisce periodicamente a porte chiuse l’elite mondialista, decidendo spesso ciò che poi parlamenti e governi, obbidientemente, confermano con pubbliche decisioni.

È con rammarico che si deve notare altresì il voto determinante della componente 5 Stelle di Strasburgo per questa elezione che costituisce un segnale totalmente opposto a quello dato dalla volontá di milioni di cittadini alle recenti elezioni per il Parlamento Europeo.

I popoli vogliono e sognano legittimamente un’Europa dei popoli; le elites mondialiste scelgono diversamente...”

On. Mario Borghezio