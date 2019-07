Presunti fondi russi, Fico: giusto spostare dibattito in Parlamento

Roma, 16 lug. – “E’ arrivata la richiesta del Pd di far riferire Salvini” sulla questione dei fondi dalla Russia. “Non posso che dire che quando il Parlamento chiama, se riportiamo il dibattito all’interno del Parlamento è positivo, giusto, buono, si riesce in quella sede in modo ufficiale, istituzionale e parlamentare a poter dibattere davanti a tutto il paese. È la strada più giusta”.

Lo ha detto il presidente della camera, Roberto Fico, alla cerimonia del Ventaglio. “Ho già informato della richiesta del Pd il ministro Fraccaro”, ha aggiunto. (askanews)