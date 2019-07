Le nuove frontiere degli investimenti: le criptovalute

Con l’informatizzazione di tutti i settori, compreso quello finanziario, gli investimenti oggi si fanno esclusivamente in via telematica. I nuovi termini come trading online, criptovalute non rendono semplice alle persone comuni comprendere in che direzione va oggi la finanza. Sentiamo parlare tanto di criptovalute ma in realtà che cosa sono? La parola criptovaluta è data dal termine “cripto” ovvero nascosto e dalla parola valuta, moneta. La criptovaluta è una moneta virtuale. Le transazioni sono tracciate ma restano conosciute solo alle parti in possesso di chiavi di accesso segrete. La criptovaluta non è emessa né disciplinata da governi ma emessa da enti che la disciplinano. Chiunque può emettere criptovaluta, basterà fare una ICO (initial coin offer) per attirare investitori i quali in cambio di fondi riceveranno token in criptovaluta. La moneta virtuale può essere scambiata e venduta come avviene per titoli e azioni e il suo valore può subire fluttuazioni. Le criptovalute non sono viste di buon occhio dai governi che cercano il modo di disciplinare la materia. Il fatto che le transazioni restino anonime preoccupa i governi, c’è il rischio concreto che transazioni in criptovalute possano nascondere riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.Le monete virtuali possono essere di vario tipo a seconda che sia possibile scambiarle con valuta avente corso legale e con beni e servizi. Avremo quindi criptovaluta chiusa, unidirezionale o bidirezionale. Il bitcoin per fare un esempio è una moneta virtuale bidirezionale perché può essere scambiata con le principali valute in corso legale e viceversa. Le transazioni in criptovaluta vengono effettuate esclusivamente in via telematica, le transazioni sono tracciate ma restano comunque anonime e possono avvenire solo grazie a chiavi di accesso conosciute solo fra le parti. Le criptovalute si vendono e si scambiano come avviene per i titoli azionari e, avendo anche una quotazione variabile possono essere conservate in un wallet virtuale come investimento.

DOVE ACQUISTARE LE CRIPTOVALUTE

La maggior parte delle transazioni in criptovaluta avvengono “peer to peer” ovvero fra due soggetti senza intermediari. Per coloro che si affacciano nel mondo del trading on line e vogliono effettuare transazioni in criptovaluta è consigliabile affidarsi ad una piattaforma digitale. le piattaforme digitali permettono di effettuare transazioni in trasparenza e sicurezza evitando di esporsi a rischi. Quando si parla di valuta virtuale, non essendo regolata dai governi è facile poter incappare in truffe. Le piattaforme digitali che trattano criptovalute devono godere di una forte reputazione e solidità, questo è importante per non mettere a rischio il proprio capitale. Ad esempio una delle più importanti piattaforme che effettua transazioni in criptovaluta è bitvavo che permette di operare su oltre 52 criptovalute. Sulla piattaforma si possono effettuare operazioni sulle criptovalute lucrando sulle oscillazioni di mercato oppure conservare la moneta virtuale come investimento nel proprio wallet finanziario.

QUANTI TIPI DI CRIPTOVALUTE CI SONO SUL MERCATO?

Attualmente le valute virtuali presenti sul mercato sono oltre 1500 ma sono poche quelle che restano ancorate al mercato da diversi anni. Senza alcun’ombra di dubbio il Bitcoin è la moneta virtuale più conosciuta anche perchè è stata la prima. Presente sul mercato da ormai 10 anni ha un valore che cresce in maniera esponenziale. Ormai il bitcoin è oggetto di migliaia di transazioni e, in alcune città vi sono anche delle speciali ATM machine ( bancomat) dove si possono acquistare bitcoin da conservare nel proprio portafoglio virtuale. Da una costola del bitcoin è nato poi il Bitcoin cash che ha permesso di ridurre i costi e aumentare la velocità delle transazioni, il bitcoin cash ha avuto un enorme successo sul mercato. In costante crescita,con la peculiarità di transazioni veloci e in massima sicurezza,si stanno affermando prepotentemente anche le criptovalute Litvoin ed Etheurem.Le criptovalute rappresentano la nuova frontiera degli investimenti ed il mercato le premia con quotazioni in costante crescita. Per chi è alla ricerca di un buon investimento alternativo la criptovaluta è una scelta valida. Se si rispettano alcune precauzioni, come scegliere una valuta conosciuta e affermata sul mercato, operare su una piattaforma trasparente e sicura e si presta la massima attenzione alla sicurezza delle proprie chiavi di accesso, le transazioni in criptovaluta possono essere un investimento profittevole e duraturo nel tempo.