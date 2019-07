Palazzo Chigi (Conte): “Savoini invitato da consigliere di Salvini”

Gianluca Savoini – indagato per i presunti fondi russi alla Lega – è stato accreditato al forum Italia Russia da Claudio D’Amico, consigliere per le attività internazionali di Matteo Salvini. La sua partecipazione alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, nel corso della visita del presidente Putin in Italia. Lo puntualizza una nota di Palazzo Chigi, nella quale si legge: “Continuano a pervenire alla presidenza del Consiglio richieste di informazioni sulla presenza del sig. Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin“.

“Come già anticipato – continua la nota – il presidente del Consiglio non conosce personalmente il sig. Savoini. La cena è stata offerta dal presidente Conte e l’invito è stato esteso anche a tutti i partecipanti al Forum di dialogo italo-russo delle società civili, che si è tenuto il pomeriggio dello stesso giorno presso la Farnesina. Il suddetto Forum è stato organizzato dalla presidenza del Forum stesso e dall’Ispi”.