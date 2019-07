Foggia: container abitativi invasi da topi e blatte, proteste dei cittadini

“Questa mattina, all’esito dell’incontro tenuto in Prefettura alla presenza del Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, abbiamo stabilito di allocare temporaneamente in strutture alberghiere, con un notevole sacrificio economico, le famiglie dei container di via San Severo, nelle more dell’espletamento del servizio di disinfestazione partito ieri dopo l’emergenza sanitaria determinata dalla presenza di blatte nelle strutture abitate.

Il completamento della disinfestazione, infatti, si è rivelato complicato e dai tempi non proprio rapidissimi vista l’estensione dell’area e la necessità per Amiu Puglia SpA di procedere in modo efficace e preciso”. Cos’ il sindaco di Foggia, Franco Landella, all’indomani della protesta andata in scena ieri con cassonetti trascinati in mezzo alla strada ad interdizione della viabilità. Sul posto Polizia di Stato e Polizia locale.