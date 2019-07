Attacco islamista in Somalia, 18 morti

Condividi

E’ di almeno 18 morti e 40 feriti il bilancio dell’attacco di venerdì contro l’hotel Asaseys della città portuale di Kismayo, in Somalia, rivendicato dagli islamisti di shabaab. L’attacco è cominciato con l’esplosione di un’autobomba. Le forze somale, ha detto un agente di polizia, hanno posto fine questa mattina all’assedio dell’hotel durato oltre 14 ore.

Gli islamisti hanno attaccato un raduno politico che si teneva nell’hotel.

La stazione radio indipendente Dalsan ha confermato che nell’attentato è morta anche una nota giornalista musulmana, la 43enne Hodan Nalayeh e suo marito Farid Jama Suleiman. La Nalayeh si era trasferita dal Canada in Somalia per raccontare storie positive sul suo Paese e sulla sua gente.

This is Hodan Nalayeh. She moved from Canada to Somalia to report positive stories about Somalia and its people. Today Hodan and her husband Farid were killed among others in a terror attack on a hotel in Kismayo.

Innaa lillahi wa innaa ilayhirajiun. May Allah grant them Jannah. pic.twitter.com/rQTzbx2wZK

— IlmFeed (@IlmFeed) July 12, 2019