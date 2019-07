Quest’estate naviga in Sardegna

GlobeSailor, garanzia di passione, professionalità e competenza.

Se si parla di estate, di mare, di spiagge, di acqua limpida e cristallina di totale relax in uno dei posti più belli d’Italia si deve far obbligatoriamente riferimento alla Sardegna. L’isola ha da sempre conquistato turisti nostrani e stranieri per il suo mare oltre al suo entroterra ricco di bellezze naturali, di paesaggi bellissimi e di tradizioni che rivendicano con orgoglio quel senso di appartenenza tanto caro ai sardi, i quali conservano e custodiscono gelosamente le proprie ricchezze. Il mare è senza dubbio una di queste, se non addirittura la prima. In tutto il mondo sono conosciute le acque che bagnano la Sardegna, da costa a costa, da spiaggia a spiaggia ogni singolo spazio è una meraviglia di colori e atmosfere. Le spiagge dell’isola con il loro colore estremamente chiaro regalano un’acqua incredibile, chiara, limpida, difficile da trovare altrove. E un mare così bello spesso è solcato da imbarcazioni che portano appassionati, curiosi, amanti di questo mondo che vogliono vivere una vacanza diversa e da ricordare. Con il noleggio barche è possibile trasformare in realtà questa idea, GlobeSailor dà la possibilità di affidarsi a personale esperto, che ha unito la grande passione ad una estrema competenza e con la giusta esperienza nautica che potrà guidare nella scelta più appropriata alle proprie esigenze per quanto riguarda l’imbarcazione, il giusto prezzo, la possibilità di avere a disposizione uno skipper.

Sardegna in barca a vela, alla scoperta di un mare da sogno.

Nel nostro caso specifico navigare in Sardegna può rappresentare un momento per conoscere meglio l’isola attraverso le sue bellezze magari in barca a vela, probabilmente nell’immaginario di tutti l’imbarcazione che più rappresenta il mondo nautico intesa come relax per le vacanze o per veri e propri lupi di mare. Il noleggio barche a vela Sardegna è sinonimo di esperienza, di competenza, di cura di ogni minimo particolare a piena soddisfazione della clientela. I prezzi ovviamente possono cambiare a seconda dei giorni di noleggio, di tipo di imbarcazione, come la grandezza e le particolarità: in ogni caso, qualsiasi soluzione venga scelta è assicurata la massima affidabilità.

L’arcipelago della Maddalena, eccellenza del turismo italiano.

Uno dei posti più affascinanti dell’intera Sardegna adatto per un bel giro in barca è senza dubbio quello dell’arcipelago della Msddalena. Posizionato della zona a nord-est dell’isola, ha un insieme di circa una sessantina tra isole e isolotti. Quando, come accennato il precedenza, facciamo riferimento alla spiagge incontaminate, all’acqua cristallina ed a paesaggi incredibili La Maddalena ben rappresenta tutto questo. Da molti considerata l’Eden Italiano, la zona merita più di una visita magari toccando l’Isola di Budelli con la famosa sabbia rosa o Cala dei Corsari e l’Isola di Spargi. Non è affatto difficile incontrare qui diversi tipi di imbarcazioni turistiche e private, essendo questa una zona frequentata anche da numerosi vip e grandi personaggi. Per una vacanza da sogno allora, per unire la passione del mare ad una terra ricca di bellezze il noleggio barche sul portale GlobeSailor è quello che ci vuole: professionisti a totale disposizione de cliente per conoscere, vivere ed emozionarsi con una delle eccellenze del turismo italiano, il mare della Sardegna.