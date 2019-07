UE, M5s: noi e Von der Leyen stesse priorità

Condividi

BRUXELLES – “Un incontro positivo con Ursula von der Leyen, abbiamo avuto una discussione franca, anche molto gradevole. Lei ha puntualizzato alcune delle priorità del suo impegno che sono anche le nostre, come quella per il salario minimo europeo e una visione dell’Europa e dell’Italia sui flussi migratori che condividiamo”.

Così Tiziana Beghin, capogruppo M5S al Parlamento Ue. “Ci ha fornito elementi su cui discuteremo in delegazione e a livello di capo politico e con il premier Conte faremo una riflessione basata su parole positive che però vogliono dei fatti”.







La candidata designata dai Ventotto per la presidenza alla Commissione europea Ursula von der Leyen “è stata molto chiara su questo punto, non ha dato alcuna indicazione, ma posso dire che sicuramente gli accordi che sono stati presi saranno molto possibilmente rispettati”. Così Tiziana Beghin, capogruppo M5S rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se nell’incontro con von der Leyen si sia parlato dell’accordo sui commissari, in particolare sul portafoglio dell’Italia. ansa europa

Migranti, von der Leyen: ripristinare la missione Sophia

(che ha traghettato decine di migliaia di clandestini in Italia – le navi tedesche ce ne hanno portati 22mila)