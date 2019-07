Firenze, borseggiatori ovunque. Guide turistiche: ”impossibile lavorare”

Condividi

Firenze, 11 luglio 2019 – Molestate, spintonate, minacciate. Nel centro storico, borseggiatori, malviventi e abusivi danno filo da torcere alle guide turistiche che hanno preparato un esposto «per chiedere più controlli e una maggiore attività di sensibilizzazione e informazione al turista per prevenire raggiri e spiacevoli episodi». In pochissime ore la denuncia, che sarà indirizzata al sindaco Nardella e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, è stata sottoscritta da una decina di ciceroni fiorentini. Nel documento si descrive la difficoltà «di lavorare in centro oramai ostaggio di due bande di borseggiatori».

Come scrive La Nazione, si tratta «di quattro coppie, per un totale di otto persone, che si spostano da piazza Duomo a piazza della Signoria fino a Ponte Vecchio. Si camuffano da turisti e si muovono in gruppo. Al momento giusto, approfittano della ressa o con la scusa di offrirsi per scattare una foto, spennano i visitatori». E tra le guide, che hanno sottoscritto l’esposto, c’è anche chi racconta di essere stata spintonata e minacciata «perché più volte li ho denunciati e ho chiamato le forze dell’ordine davanti a loro» si sfoga una delle promotrici.