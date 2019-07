Reggio Emilia, assessore Pd vorrebbe la Meloni “morta a testa in giù”

Condividi

Giorgia Meloni come Benito Mussolini, appesa a testa in giù. A spendersi nel paragone paragone è la neo-assessora del Pd a Reggio Emilia, Valeria Montanari. L’esponente dem ha infatti postato sul suo profilo Facebook un’immagine della leader di Fratelli d’Italia a testa in giù: “I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare“, ha scritto in calce al post. Un chiaro rimando a piazzale Loreto, una provocazione gratuita. Volendo, anche una velata minaccia di morte.

Anziché spendere qualche parola sullo scandalo dei bambini rubati alle famiglie naturali per essere affidati dietro compenso, la Montanari trova il tempo di dare della bulla alla leader i FdI.