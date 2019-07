Fatture false, genitori di Renzi rinunciano ad essere esaminati

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier e attuale senatore del Pd Matteo Renzi, e il terzo imputato Luigi Dagostino (unico presente in aula) hanno rinunciato ad essere esaminati. L’esame era in programma oggi al processo per false fatture.

Due fatture, per altrettanti studi di fattibilità sui progetti commerciali nell’outlet The Mall di Reggello (Firenze), per quasi 200mila euro. Prestazioni in realtà mai svolte, secondo la procura di Firenze, e dunque soldi che sarebbero finiti nelle tasche di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex premier Matteo Renzi assieme al ‘re degli outlet’ Luigi Dagostino, recentemente coinvolto in un’altra inchiesta a Bari. Sono queste le accuse su cui si fonda il processo ai coniugi Renzi che si è aperto lunedì 4 marzo. affaritaliani.it