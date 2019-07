Strasburgo, europarlamentare vestito da bagnino: io allontanato perché nero

Condividi

Deputato nero denuncia: “A Strasburgo mi hanno chiesto di uscire dal Parlamento”

Bermuda beige, cappello giallo e maglietta a maniche corte con una scritta a caratteri cubitali: “F***k fascism!” fanculo al fascismo. Così si è presentato all’ingresso del Parlamento di Strasburgo nella giornata inaugurale della nuova legislatura l’eurodeputato inglese Magid Magid, esponente dei Verdi, il quale denuncia di essere stato fermato immediatamente dopo aver oltrepassato i cancelli dell’Eurocamera. “Ti sei perso?”, gli sarebbe stato chiesto prima di ricevere l’ordine di allontanarsi.

Il deputato sostiene che l’episodio discriminatorio sarebbe avvenuto per via della sua pelle nera e del suo look, “visibilmente diverso”, scrive su Twitter, rispetto ai suoi colleghi europarlamentari. “Non ho il privilegio di poter nascondere la mia identità – sottolinea l’esponente dei Verdi – sono nero e il mio nome e Magid”. “Non intendo adattarmi – conclude – e vi ci dovrete abituare!”.