Strasburgo, europarlamentare nero con la maglietta “Fotti il fascismo”

A Londra si fa un gran parlare di lui. “Metto la gente a disagio, non sanno come comportarsi. Gli eurodeputati non riflettono la gente che rappresentano, a livello europeo. So che per loro sarò come un pugno nell’occhio”. www.ilgiornale.it

Your face when you've just had someone ask if you're lost & then you're told to leave, on your first day at work. 🤦🏾‍♂️

I know I'm visibily different. I don't have the privilege to hide my identity. I'm BLACK & my name is Magid. I don't intend to try fit in. Get used to it!

