Mattarella: l’Italia ha bisogno di integrazione europea

Il nostro Paese “con tutti i suoi concittadini, avverte in maniera costante l’esigenza di unità del percorso comune e di crescita delle varie parti del nostro Paese in questa grande avventura che è l’integrazione europea”.

Lo ha affermato, fra l’altro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendendo la parola alla cerimonia in Abruzzo per il 750esimo anniversario della battaglia di Tagliacozzo che anche Dante celebra nella Divina Commedia.Mattarella ha sottolineato inoltre l’importanza delle “articolazioni territoriali” del Paese, in termini di valorizzazione delle risorse e delle bellezze naturali dell’Italia.