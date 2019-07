Pd, Renzi: ”dovevamo approvare Ius soli, Italia terra di migranti”

Renzi: “Sui migranti il Pd ha sbagliato, non sono una minaccia alla democrazia”. La questione dei flussi migratori? Nel Pd “l’abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, ‘una minaccia alla democrazia’”.

In una lunga lettera indirizzata a Repubblica, Matteo Renzi torna a parlare di immigrazione. Secondo l’ex segretario il Pd perde quando “esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili”. Per l’ex premier, si tratta di una “geometrica dimostrazione d’ impotenza: allarmismo sugli sbarchi, mancanza di coraggio sui valori. Il successo di Salvini inizia li”.