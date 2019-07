Congo: sacerdote rapito e ucciso a colpi di machete

Brazzaville (Agenzia Fides) – “Le circostanze della morte di p. Paul, sono in via di accertamento. Per questo preferiamo al momento non rilasciare dichiarazioni” dicono all’Agenzia Fides fonti della diocesi di Ouesso, nel nord della Repubblica del Congo, dopo il ritrovamento del corpo di Paul Mbon, un sacerdote cattolico che prestava servizio nella parrocchia di Sembé

Secondo notizie di stampa il prete era stato rapito da alcuni sconosciuti mentre stava facendo una passeggiata con un amico sacerdote nella notte tra il 28 e il 29 giugno, a Ouesso dove si era recato per un’ordinazione.