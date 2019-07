Speronamento Sea Watch, Fratoianni accusa la Gdf

Scontro in Aula tra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Voglio sapere chi ha ordinato alla motovedetta della Guardia di Finanza di frapporsi la banchina e la Sea Watch” ha osato dire Fratoianni riferendosi allo speronamento della capitana Carola Rackete alla piccola imbarcazione della Gdf.

Immediata la risposta di Salvini: “Eccoli i veri colpevoli, i finanzieri. In maniera inaudita hanno tentato di difendere le leggi e i confini del Paese. Lo sbarco era stato autorizzato per la mattina dopo, per questo è inaccettabile la sporca battaglia politica fatta sulla pelle di 40 persone: una sporca battaglia politica“.