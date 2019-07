Blitz contro i centri sociali in 6 città, 17 misure cautelari

“Retata” della polizia contro antagonisti e leader di centri sociali e collettivi di Torino, Firenze, Modena, Roma, Bari e Venezia: al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino, in collaborazione le Questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia, sono state eseguiti 7 arresti domiciliari e 10 misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le misure hanno riguardato 17 militanti appartenenti al centro sociale di Torino “Askatasuna”, alla compagine antagonista fiorentina dell'”Autonomia Diffusa Ovunque”, al centro sociale modenese “Spazio Guernica”, al collettivo universitario “Sapienza Clandestina“, all'”Ex Caserma Liberata” di Bari e ai “Centri Sociali – Nord Est” di Venezia: sono tutti ritenuti responsabili degli scontri avvenuti in occasione del vertice G7 di Venaria del settembre 2017, per i quali sono stati denunciati per i reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale ed esplosione di ordigni e materiale esplodenti.