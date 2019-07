Barconi, Konaré: sarà una lunga estate…

di MePiù

Esiste un modo giusto per gestire l’immigrazione? E se c’è, qual è? Che poi se la si vede da un’altro punto di vista dobbiamo parlare di emigrazione. E allora va gestita? Va bloccata? Va disincentivata? Ragionare su questo tema non è semplice se non si ha un quadro il più completo possibile su questo enorme fenomeno.

Qualche buono spunto di riflessione ce lo porta Mohamed Konarè, in esclusiva su MePiù. Però, visto quello che sta per scatenarsi, prima di entrare nel nocciolo dell’argomento è doveroso spendere due parole sulla Libia.

Disclaimer: “Non riusciamo a smettere di farci domande complesse che richiedono risposte complesse. Buona visione!”