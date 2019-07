Scandalo val d’Enza: indagati anche due ex sindaci Pd

REGGIO EMILIA – L’ex sindaco di Montecchio Paolo Colli e l’ex sindaco di Cavriago, Paolo Burani, entrambi del Pd ed entrambi ex presidenti dell’Unione della val d’Enza (Burani prese il posto di Colli dopo lo scandalo dei vigili in val d’Enza, ndr), sono indagati a piede libero per abuso d’ufficio nell’inchiesta “Angeli e Demoni”. La stessa accusa per cui, attualmente, è agli arresti domiciliari il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, pure lui del Pd, che verrà interrogato domani dal Gip, così come gli psicologi e psicoterapeuti del centro Hansel e Gretel. Burani e Colli sono probabilmente stati indagati proprio perché, in qualità di presidenti dell’Unione, approvavano anche i bilanci con le relative spese.

Come scrive www.reggiosera.it, oltre a Carletti, ai domiciliari ci sono anche la responsabile dei servizi sociali dell’Unione Val d’Enza e anche tre psicoterapeuti del centro Hansel e Gretel di Moncalieri, specializzato in abusi su minori e che era affidatario dei servizi di psicoterapia per l’Unione Val d’Enza. Tra gli indagati che hanno ricevuto la sospensione dai loro incarichi ci sono diversi psicologi e assistenti sociali che lavoravano per l’Unione Val d’Enza.